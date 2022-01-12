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В Харькове клиент известной кофейни обнаружил в напитке "секретный ингредиент" (фото)

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Харьков, Среда 12 января 2022 09:37
В Харькове клиент известной кофейни обнаружил в напитке "секретный ингредиент" (фото) Арома Кава в Харькове попала в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове известная сеть кофеен Арома Кава попала в скандал. Клиент заведения обнаружил у себя в кофе "секретный ингредиент" - кусок стекла.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков 1654.

Об инциденте паблику сообщил один из подписчиков. Это произошло в кофейне на станции метро Барабашово.

"Вчера в Арома Каве (станция м.Барабашово) заказали кофе, в котором обнаружили "секретный ингредиент", а именно - кусок стекла", - сказано в сообщении.

Что говорят в кофейне

Персонал на данную ситуацию отреагировал и сказал, что в кофе ничего не добавляли и никакого отношения к этому не имеют. Деньги клиенту не вернули. Отмечается также, что обслуживали с недовольным лицом и, когда попросили сесть на втором этаже, сказали, что они там начали уборку и присесть там нельзя.

В Харькове клиент известной кофейни обнаружил в напитке &quot;секретный ингредиент&quot; (фото)В Арома Каве в Харькове в кофе нашли стекло (фото: Харьков 1654)

Напомним, что в Украине принят Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Согласно ему, каждый производитель еще в 2019 году должен был внедрить систему безопасности продуктов HACCP.

Но, к сожалению, внедряют только ответственные и экспортоориентированные производители.

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.

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