В Харькове клиент известной кофейни обнаружил в напитке "секретный ингредиент" (фото)

В Харькове известная сеть кофеен Арома Кава попала в скандал. Клиент заведения обнаружил у себя в кофе "секретный ингредиент" - кусок стекла.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков 1654.

Об инциденте паблику сообщил один из подписчиков. Это произошло в кофейне на станции метро Барабашово.

"Вчера в Арома Каве (станция м.Барабашово) заказали кофе, в котором обнаружили "секретный ингредиент", а именно - кусок стекла", - сказано в сообщении.

Что говорят в кофейне

Персонал на данную ситуацию отреагировал и сказал, что в кофе ничего не добавляли и никакого отношения к этому не имеют. Деньги клиенту не вернули. Отмечается также, что обслуживали с недовольным лицом и, когда попросили сесть на втором этаже, сказали, что они там начали уборку и присесть там нельзя.

В Арома Каве в Харькове в кофе нашли стекло (фото: Харьков 1654)

Напомним, что в Украине принят Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Согласно ему, каждый производитель еще в 2019 году должен был внедрить систему безопасности продуктов HACCP.

Но, к сожалению, внедряют только ответственные и экспортоориентированные производители.