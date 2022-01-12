У Харкові клієнт відомої кав'ярні виявив у напої "секретний інгредієнт" (фото)

У Харкові відома мережа кав'ярень Арома Кава потрапила в скандал. Клієнт закладу виявив у себе в каві "секретний інгредієнт" - шматок скла.

Про це повідомили в Telegram-каналі Харків 1654.

Про інцидент пабліку повідомив один з підписників. Це сталося в кав'ярні на станції метро Барабашово.

"Вчора в Арома каві (станція М.Барабашово) замовили каву, в якій виявили "секретний інгредієнт", а саме - шматок скла", - сказано в повідомленні.

Що кажуть у кав'ярні

Персонал на дану ситуацію відреагував і сказав, що в каву нічого не додавали і ніякого відношення до цього не мають. Гроші клієнту не повернули. Відзначається також, що обслуговували з незадоволеним обличчям і, коли попросили сісти на другому поверсі, сказали, що вони там почали прибирання і присісти там не можна.

В Арома Каві в Харкові в каві знайшли скло (фото: Харків 1654)

Нагадаємо, що в Україні прийнято Закон про якість і безпеку харчових продуктів. Згідно з ним, кожен виробник ще в 2019 році повинен був впровадити систему безпеки продуктів HACCP.

Але, на жаль, впроваджують тільки відповідальні та експортоорієнтовані виробники.