В Харькове из-под земли вырвался столб огня: видео инцидента

Жители Харькова вчера, 26 июля, стали свидетелями того, как на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Героев Труда из-под земли вырвался столб огня.

При этом в "Харьковоблэнерго" заявили, что данная кабельная линия не принадлежит предприятию и не находится на его балансе.

Напомним, в Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха около реки произошло огненное ЧП - рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином. Этот инцидент повлек за собой пожар. В итоге пострадали три человека.

Мы также писали о том, что в Киеве в Днепровском районе несколько раз пытались поджечь уникальный участок природы. Местные жители начали бить тревогу.

По словам киевлянки, попытки устроить массовые пожары происходят уже последние два месяца.