В Харькове годовалая девочка обожглась новогодней гирляндой

В Харькове произошла чрезвычайная ситуация. В частности, годовалая девочка получила ожоги рук, когда схватилась за включенную гирлянду.
Об этом сообщает Харьковское районное управление полиции №1.
Так, инцидент произошел в Киевском районе.
Правоохранители установили, что 25-летняя мать находилась дома со своим годовалым ребенком. На какое-то мгновение женщина отвлеклась, а девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.
Поэтому на мать полицейские ювенальной превенции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
К тому же полицейские напомнили родителям, чтобы следили за детьми. Также важно следить, чтобы дети не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.
Первая помощь при ожогах:
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