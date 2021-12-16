В Харькове годовалая девочка обожглась новогодней гирляндой

Так, инцидент произошел в Киевском районе.

Правоохранители установили, что 25-летняя мать находилась дома со своим годовалым ребенком. На какое-то мгновение женщина отвлеклась, а девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.

Поэтому на мать полицейские ювенальной превенции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К тому же полицейские напомнили родителям, чтобы следили за детьми. Также важно следить, чтобы дети не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.

Первая помощь при ожогах: