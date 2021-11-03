В Харькове с дымом и грохотом взорвали легедарный 130-летний фаянсовый завод: зрелищное видео

На кадрах, снятых с дрона, видно, как огромное здание, обложенное взрывчаткой внезапно разрушается. Сначала опускается крыша, из окон вырывается дым и наконец - гигант с более столетней историей падает.

Известно, что коллекция фаянсовых и фарфоровых изделий, состоящая из более 7 тысяч экспонатов, была вывезена в Харьковский исторический музей.

Видео: Взрыв фаянсового завода в Харькове (instagram.com/kiryanov_estate)

Что известно о легендарном заводе

Фаянсовый завод был основан в 1887 предпринимателем Матвеем Кузнецовым в селе Буды. Первое название он носил такое: "Ново-Харьковская фабрика М. С. Кузнецова в селе Буды".

Завод очень быстро стал основным предприятием села - на нем работал каждый четвертый житель. На средства хозяина завода в Будах были открыты больница, баня, школа для рабочих и их детей, библиотека ремесленное училище, бараки и общежития, была подведена телефонная линия.

Уже в 1889 завод вошел в топ восемь самых крупных предприятий по производству фаянса и фарфора на территории бывшей империи. В первые годы работы завод вырабатывал полуфаянс, затем началось производство фаянса, и с 1894 года и фарфора.

Фото: Супница, 1960-е, продается за 500 грн (olx.ua)

В конце XIX века объем производства достиг 6,5 млн фаянсовых изделий в год. В 1902 году М. С. Кузнецов получил звание "Поставщик Двора Его Императорского Величества".

После 1917 года завод был национализирован, а в 1922-м году получил название "Серп и молот" продолжая работать с высокой мощностью.

Фото: Тарелка, конец XIX века, продается за 1250 грн (olx.ua)

Во время Второй мировой войны завод был разрушен, но уже в 1953-м году его полностью восстановили. Количество выпущенных на заводе изделий превышало на то время 30 млн.

В 1976 году завод произвел 78,6 млн. фаянсовых изделий, а в 1980-м был создан музей истории завода.

Фото: Блюдо, 1920-е, продается за 400 https://www.rbc.ua/rus/styler/harkovom-moshchnyy-vzryv-ubil-lyudey-mnogo-1603884851.htmlгрн (olx.ua)

После провозглашения независимости госпредприятие стало закрытым акционерным обществом, но производство посуды на нем продолжалось.

Увы, но уже в 2000-м завод прошел через процедуру банкротства, а в 2006-м был полностью закрыт. Ныне продукция завода хранится в музеях Украины мира.

Скрин: Так выглядел завод незадолго до взрыва (instagram.com/kiryanov_estate)