У Харкові з димом і гуркотом підірвали легедарний 130-річний фаянсовий завод: видовищне відео

На кадрах, знятих з дрона, видно, як величезна будівля, обкладена вибухівкою раптово руйнується. Спочатку опускається дах, з вікон виривається дим і нарешті - гігант з більш столітньою історією падає.

Відомо, що колекція фаянсових і порцелянових виробів, що складається з понад 7 тисяч експонатів, була вивезена в Харківський історичний музей.

Відео: вибух фаянсового заводу в Харкові (instagram.com/kiryanov_estate)

Що відомо про легендарний завод

Фаянсовий завод був заснований в 1887 підприємцем Матвієм Кузнєцовим в селі Буди. Перша назва він носив таке:"Ново-Харківська фабрика м.с. Кузнєцова в селі Буди".

Завод дуже швидко став основним підприємством села-на ньому працював кожен четвертий житель. На кошти господаря заводу в Будах були відкриті лікарня, лазня, школа для робітників та їх дітей, Бібліотека ремісниче училище, бараки та гуртожитки, була підведена телефонна лінія.

Вже в 1889 завод увійшов в топ вісім найбільших підприємств з виробництва фаянсу і порцеляни на території колишньої імперії. У перші роки роботи завод виробляв напівфаянс, потім почалося виробництво фаянсу, і з 1894 року і порцеляни.

Фото: Супниця, 1960-ті, продається за 500 грн (olx.ua)

Наприкінці XIX століття обсяг виробництва досяг 6,5 млн фаянсових виробів на рік. У 1902 році м.с. Кузнєцов отримав звання "постачальник Двору Його Імператорської Величності".

Після 1917 року завод був націоналізований, а в 1922-му році отримав назву "Серп і молот" продовжуючи працювати з високою потужністю.

Фото: Тарілка, кінець XIX століття, продається за 1250 грн (olx.ua)

Під час Другої світової війни завод був зруйнований, але вже в 1953-му році його повністю відновили. Кількість випущених на заводі виробів перевищувала на той час 30 млн.

У 1976 році завод виробив 78,6 млн.фаянсових виробів, а в 1980-му був створений музей історії заводу.

Фото: Блюдо, 1920-ті, продається за 400 https://www.rbc.ua/ukr/styler/harkovom-moshchnyy-vzryv-ubil-lyudey-mnogo-1603884851.htmlгрн (olx.ua)

Після проголошення незалежності держпідприємство стало закритим акціонерним товариством, але виробництво посуду на ньому тривало.

На жаль, але вже в 2000-му завод пройшов через процедуру банкрутства, а в 2006-му був повністю закритий. Нині продукція заводу зберігається в музеях України світу.

Скрін: так виглядав завод незадовго до вибуху (instagram.com/kiryanov_estate)