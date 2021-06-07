В Харькове ДТП закончилось конфликтом с битами и стрельбой: пострадал журналист

В Харьковской области произошла стрельба на месте дорожного происшествия. Автомобиль Toyota Camry врезался в столб, а всех очевидцев и желающих помочь начали атаковать дубинками и булыжниками.

Детали происшествия сообщили в издании Depo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В поселке Песочин Харьковской области водитель автомобиля Toyota врезался в столб. По словам полицейских, на месте ДТП они обнаружили водителя, который по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Также возле участника ДТП находилась группа людей, в том числе и местный журналист, который пытался снять на видео то, что происходит.

Он рассказал полиции, что во время съемки водитель и еще двое неизвестных и агрессивно настроенных мужчин начали его толкать и достали биты.

Во время конфликта представитель СМИ сделал один выстрел вверх из устройства для резиновых пуль. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, как сообщают в Instagram-канале "Автомобильный Харьков" сразу после ДТП возле иномарки остановился автомобиль ВАЗ-2112, и другой водитель предложил свою помощь пострадавшему. Однако вместо ответа он получил камнем в лобовое стекло.

В автомобиле, который врезался в столб, был ребенок и местные жители пытались оказать помощь.

Полиция составила на водителя иномарки административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, груза, автомобильных дорог, дорожных строений или другого имущества) и по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.