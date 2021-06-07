ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево: есть пострадавшие

Новина українською →
Львов, Понедельник 07 июня 2021 14:15
Во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево: есть пострадавшие Во Львове маршрутка с пассажирами врезалась в дерево (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове маршрутка съехала с дороги и на полной скорости врезалась в дерево. Инцидент произошел утром в понедельник, когда люди ехали на работу.

Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, вероятной причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя маршрутки.

Рано утром 7 июня маршрутка №11, которая ехала по улице Левандовской, начала в какой-то момент съезжать с прямой дороги. Скорость транспортного средства была довольно большой, и маршрутка просто влетела в дерево.

В салоне маршрутки в этот момент находились люди и по данным пресс-службы Львовского городского совета, пострадало пять человек. Они получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшим оказали помощь сразу, на месте аварии, а потом госпитализировали в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проверяет водителя. Как отметил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, по предварительной информации, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

Вероятнее всего, ему стало плохо за рулем, он не справился с управлением и допустил столкновение маршрутки с деревом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшие и травмированные.

А также мы рассказывали о том, что в Каменском женщина провалилась под землю на остановке общественного транспорта и оказалась в капкане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь ДТП маршрутка
LITE
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды