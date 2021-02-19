В Харькове девушка разделась в метро и попала на видео: "старческий маразм в 17"

Молодая девушка решила оголиться, сидя между пассажирками в масках. Те не обращали внимание на действия "восходящей звезды интернета", и лишь изредка искоса посматривали на нее.

Сначала харьковчанка сняла брюки, и положила красное банное полотенце на ноги. Затем избавилась от кофты, продемонстрировав свою легкую ночнушку-неглиже, которая не слишком скрывала формы девушки от посторонних взглядов. Свои действия блогерша сопровождала "смущенным" смехом, краснела и бледнела. Она обернула волосы полотенцем, словно после принятия душа. Что последовало дальше - остается неизвестным, так как съемка на этом моменте была прекращена.

"Харьковские ТикТокеры продолжают покорять общественный транспорт", - говорится в подписи к видео.

Видео: В метро Харькова девушка разделась прямо в вагоне перед пассажирами

Пользователи сети отреагировали на выходку по-разному: многих действия девушки в метро сильно возмутили, а саму ее "наградили" нелестными эпитетами; некоторые вину за такой перформанс возложили на популярную соцсеть, ради увеличения лайков в которой молодые юзеры нередко идут на странные поступки. А также нашлись и те, кто просто с иронией отнесся к произошедшему и посмеялся над "жертвой" очередного челленджа в интернете.