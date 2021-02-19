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У Харкові дівчина роздяглася в метро і потрапила на відео: "старечий маразм у 17"

Автор: Володимир Костирін

У Харкові дівчина влаштувала сеанс стриптизу прямо у вагоні метро, роздягнувшись на камеру перед іншими пасажирами. На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для соцмережі Tik Tok.

Кадри 19 лютого опубліковані на Facebook-сторінці "ХС. Харків".

Молода дівчина вирішила оголитися, сидячи між пасажирками в масках. Ті не звертали увагу на дії "зірки інтернету, що сходить", і лише зрідка скоса поглядали на неї.

Спочатку харків'янка зняла штани, і поклала червоний банний рушник на ноги. Потім позбулася кофти, продемонструвавши свою легку ночнушку-негліже, що не надто приховувала форми дівчини від сторонніх поглядів. Свої дії блогерка супроводжувала "збентеженим" сміхом, червоніла та бліднула. Вона обернула волосся рушником, наче після душу. Що було далі - залишається невідомим, позаяк зйомка на цьому моменті була припинена.

"Харківські ТікТокери продовжують підкорювати громадський транспорт", - йдеться у підписі до відео.

Відео: В метро Харкова дівчина роздяглася прямо у вагоні перед пасажирами

Користувачі мережі відреагували на витівку по-різному: багатьох дії дівчини в метро сильно обурили, а саму її "нагородили" невтішними епітетами; деякі провину за такий перформанс поклали на популярну соцмережу, заради збільшення лайків в якій молоді юзери нерідко йдуть на дивні вчинки. А також знайшлися і ті, хто просто з іронією поставився до події та посміявся над "жертвою" чергового челленджу в інтернеті.

  • Зовсім сором втратила, коріння непрофарбоване всім демонструє, хоч би капюшоном прикрилася
  • Де**льна молодь нині пішла. Зовсім сором втратили. Заблокувати на**р цей Тік Ток треба.
  • Старечий маразм у 17
  • А чому без маски?
  • Ну що, на цьому все і закінчилося? Її б в такому вигляді та на мороз, що б мізки в голові знайшлися від холоду!
  • Вони думають, що це круто
  • Подзвонили в поліцію і на наступній станції здали! Лайки понад усе! Не смішно...
  • Скоро ТікТок заблокують.

Раніше повідомлялося, що навесні 2020-го у київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.

Трохи згодом подібний інцидент стався і в Харкові, де у метро парочка влаштувала гарячі розваги, серйозно порушивши дистанцію.

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