В Харькове депутат облсовета вляпался в языковой скандал: как его накажут

В Харькове депутат областного совета от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко во время внеочередной сессии 4 марта отказался перейти на государственный язык и выступал на русском.

В политсиле возмущаются таким поведением их депутата, которому уже объявили выговор за нарушение действующего закона о государственном языке.

Кроме того, Дорошенко грозит исключение из фракции - в партии заявили, что соответствующий вопрос сегодня будет рассмотрен на заседании фракции в срочном порядке, а о результатах пообещали проинформировать общественность.

Более того, его могут лишить мандата. Так, в связи с инцидентом председатель терорганизации партии в Харьковской области Ирина Фриз инициировала на заседании фракции рассмотрение вопроса об исключении депутата из фракции для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата.

"В случае объяснений, которые фракция посчитает аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов", - прокомментировала она скандал.

Сегодня на сессии Харьковского облсовета Дорошенко, общаясь на русском языке, выступал за сокращение численности Департамента Агропромышленного развития. Когда же один из депутатов попросил его перейти на украинский, тот ответил отказом и заявил, что "будет говорить на том языке, на котором лучше и увереннее себя чувствует".

Также в партии "ЕС" заявляют, что ключевой принцип деятельности депутатов их фракции - это "принципы демократии, свободного волеизъявления собственной точки зрения, уважения к мнению другого", однако действия депутата Дорошенко "противоречат идеологическим принципам партии и нарушают ключевые для нас принципы".