У Харкові депутат облради вляпався у мовний скандал: як його покарають

У Харкові депутат обласної ради від "Європейської солідарності" Олександр Дорошенко під час позачергової сесії 4 березня відмовився перейти на державну мову і виступав російською.

Про це передали на Facebook -сторінці "Європейська Солідарність - Харківщина".

У політсилі обурюються такою поведінкою депутата, якому вже оголосили догану за порушення чинного закону про державну мову.

Крім того, Дорошенку загрожує виключення з фракції - в партії заявили, що відповідне питання буде розглянуто на засіданні фракції в терміновому порядку, а про результати пообіцяли проінформувати громадськість.

Більш того, його можуть позбавити мандата. Так, у зв'язку з інцидентом голова терорганізації партії в Харківській області Ірина Фриз ініціювала на засіданні фракції розгляд питання про виключення депутата з фракції для застосування в подальшому процедури імперативного мандату.

"У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов’язкове відвідання курсів української мови з подальшим написанням тестів", - прокоментувала вона скандал.

Сьогодні на сесії Харківської облради Дорошенко, спілкуючись російською мовою, виступав за скорочення чисельності Департаменту Агропромислового розвитку. Коли ж один з депутатів попросив його перейти на українську, той відповів відмовою і заявив, що "буде говорити тією мовою, якою краще і впевненіше себе почуває".

Також у партії "ЄС" заявляють, що ключовий принцип діяльності депутатів їхньої фракції - це "принципи демократії, вільного волевиявлення власної точки зору, поваги до думки іншого", однак дії депутата Дорошенка "суперечать ідеологічним принципам партії та порушують ключові для нас принципи".