У Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням (фото)

Так, чоловік підробив водійське посвідчення свого брата-близнюка і їздив так досить тривалий час.

Водія-порушника зупинили на вулиці Льва Ландау. Патрульні під час перевірки документів зафіксували, що права підроблені. Окрім того, оригінал належить його брату-близнюку.

"Підробив права брата-близнюка. Під одним номером водійського їздили два брати. Тільки один Вова, а інший Коля. Липові права вилучили", - повідомили у мережі.

Фото: у Харкові затримали водія з липовим посвідченням водія (t.me/truexanews)

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