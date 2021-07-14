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У Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням (фото)

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Харків, Середа 14 липня 2021 16:58
У Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням (фото) Фото: у Харкові зупинили водія з підробленими правами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові затримали водія, який керував авто під чужим водійським посвідченням.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Труха".

Так, чоловік підробив водійське посвідчення свого брата-близнюка і їздив так досить тривалий час.

Раніше ми повідомляли, що у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку.

Також у столиці пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму.

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