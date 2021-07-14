У Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням (фото)
Фото: у Харкові зупинили водія з підробленими правами (Віталій Носач, РБК-Україна)
У місті Харкові затримали водія, який керував авто під чужим водійським посвідченням.
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Труха".
Так, чоловік підробив водійське посвідчення свого брата-близнюка і їздив так досить тривалий час.
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