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В Харькове больница в первый же день полностью заполнилась зараженными COVID: "медики валятся с ног"

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Харьков, Воскресенье 03 октября 2021 08:01
В Харькове больница в первый же день полностью заполнилась зараженными COVID: "медики валятся с ног" В Харькове за сутки заполнилась больница больными коронавирусом (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове снова открылся для лечения пациентов с COVID-19 Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения или, как его называют "чернобыльская" больница. В частности, в первый же день работы он полностью заполнился тяжелыми больными, нуждающимися в кислороде.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

Так, она рассказала, что за сутки больница приняла 141 человека с коронавирусом.

"Врачи, медсестры, санитары к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", – написала Омельяненко.

Она призвала украинцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и не посещать общественные мероприятия, чтобы не подвергать опасности себя и окружения.

В комментариях пользователи пишут, что много больных из-за того, что люди не придерживаются масочного режима.

  • Все удивляются - почему так, а нечему удивляться. Пройдись по Харькову - элементарных правил профилактики никто не придерживается;
  • Мы в понедельник принимаем бой. Но, как показывает практика, никто не боится ковида. Сегодня очень много людей в эко парке. Они без масок, мотивируя тем, что находятся на свежем воздухе;
  • Почему они маски не хотят носить, не хотят делать прививки, но когда болеют бежать в больницу и вызывают скорую? Если вы такие храбрые, будьте последовательными до конца, не обращайтесь к врачу, тем более не вызывайте скорую, оставьте места людям, которых вы заразили! Потому что больницы не резиновые, врачи тоже устают и падают с ног.

Ранее мы сообщали, что Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19.

Также мы писали, что эксперты назвали три главные цели вакцинации от COVID-19.

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