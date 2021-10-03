В Харькове больница в первый же день полностью заполнилась зараженными COVID: "медики валятся с ног"

В Харькове снова открылся для лечения пациентов с COVID-19 Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения или, как его называют "чернобыльская" больница. В частности, в первый же день работы он полностью заполнился тяжелыми больными, нуждающимися в кислороде.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

Так, она рассказала, что за сутки больница приняла 141 человека с коронавирусом.

"Врачи, медсестры, санитары к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", – написала Омельяненко.

Она призвала украинцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и не посещать общественные мероприятия, чтобы не подвергать опасности себя и окружения.

В комментариях пользователи пишут, что много больных из-за того, что люди не придерживаются масочного режима.