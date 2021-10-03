ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Харкові лікарня в перший же день повністю заповнилась зараженими на коронавірус: "медики падають з ніг"

Новость на русском →
Харків, Неділя 03 жовтня 2021 08:01
У Харкові лікарня в перший же день повністю заповнилась зараженими на коронавірус: "медики падають з ніг" У Харкові за добу заповнилась лікарня хворими на коронавірус (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові знову відкрився для лікування пацієнтів із COVID-19 Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають "чорнобильська" лікарня. Зокрема, у перший же день роботи він повністю заповнився важкими хворими, які потребують кисню.

Про це в своєму Facebook повідомила заступниця директора лікарні Олена Омельяненко.

Так, вона розповіла, що за добу лікарня прийняла 141 людину з коронавірусом.

"Лікарі, медсестри, санітари до кінця зміни просто падають із ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах", – написала Омельяненко.

Вона закликала українців не нехтувати засобами індивідуального захисту і не відвідувати громадські заходи, щоб не наражати на небезпеку себе та оточення.

У коментарях користувачі пишуть, що багато хворих через те, що люди не дотримуються маскового режиму.

  • Всі дивуються - чому так, а нема чому дивуватися. Пройдися по Харкову - елементарних правил профілактики ніхто не дотримується;
  • Ми в понеділок приймаємо бій. Але, як показує практика, ніхто не боїться ковіду. Сьогодні дуже багато людей в ЕКО парку. Вони без масок, мотивуючи тим, що знаходяться на свіжому повітрі;
  • Чому вони маски не хочуть носити, не хочуть робити щеплення, але коли хворіють біжать до лікарні й викликають швидку? Якщо ви такі хоробрі, будьте, послідовними до кінця, не звертайтеся до лікаря, тим більше не викликайте швидку, залиште місця людям, яких ви заразили! Тому що лікарні не гумові, лікарі теж втомлюються і падають з ніг.

Раніше ми повідомляли, що Україна посіла дев'яте місце у світі за новими випадками COVID-19.

Також ми писали, що експерти назвали три головні цілі вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 2 жовтня: що потрібно зробити в цей день, прикмети
Свято 2 жовтня: що потрібно зробити в цей день, прикмети