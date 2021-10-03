У Харкові лікарня в перший же день повністю заповнилась зараженими на коронавірус: "медики падають з ніг"
У Харкові знову відкрився для лікування пацієнтів із COVID-19 Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають "чорнобильська" лікарня. Зокрема, у перший же день роботи він повністю заповнився важкими хворими, які потребують кисню.
Про це в своєму Facebook повідомила заступниця директора лікарні Олена Омельяненко.
Так, вона розповіла, що за добу лікарня прийняла 141 людину з коронавірусом.
"Лікарі, медсестри, санітари до кінця зміни просто падають із ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах", – написала Омельяненко.
Вона закликала українців не нехтувати засобами індивідуального захисту і не відвідувати громадські заходи, щоб не наражати на небезпеку себе та оточення.
У коментарях користувачі пишуть, що багато хворих через те, що люди не дотримуються маскового режиму.
- Всі дивуються - чому так, а нема чому дивуватися. Пройдися по Харкову - елементарних правил профілактики ніхто не дотримується;
- Ми в понеділок приймаємо бій. Але, як показує практика, ніхто не боїться ковіду. Сьогодні дуже багато людей в ЕКО парку. Вони без масок, мотивуючи тим, що знаходяться на свіжому повітрі;
- Чому вони маски не хочуть носити, не хочуть робити щеплення, але коли хворіють біжать до лікарні й викликають швидку? Якщо ви такі хоробрі, будьте, послідовними до кінця, не звертайтеся до лікаря, тим більше не викликайте швидку, залиште місця людям, яких ви заразили! Тому що лікарні не гумові, лікарі теж втомлюються і падають з ніг.
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