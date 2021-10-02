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Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

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Суббота 02 октября 2021 07:21
Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19 Фото: в мире обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 30 сентября, в мире обнаружили 471 294 новых случаев COVID-19. Украина заняла девятое место.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в США - 120 876 новых случаев, в Великобритании - 35 577, в Турции - 28 873. Кроме того, в РФ - 24 522 заражения, а в Индии - 23 910.

Украина с 12 034 случаями на 9 месте в мире между Ираном и Малайзией. В Европе Украина - третья.

7341 человек в сутки умер от коронавируса. По этому показателю Украина на 9 месте в мире и на втором в Европе.

Напомним, 30 сентября в Украине зафиксировали 12 034 случая заболевания коронавирусной болезнью и 172 смерти от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением - 2637 человек, выздоровели 3264 человека.

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