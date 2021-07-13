Харьковчанка похвасталась небывалой силой и установила рекорд Украины: она не собирается отступать

Анна Васюк из Харькова показала небывалую силу и подняла над головой гантель весом 64 килограмма. Таким образом она установила рекорд Украины.
Об этом сообщает издание "Вікна".
Так, на Прикарпатье в поселке Ланчин рядом Народного дома состоялась матчевая встреча между сборными командами Украины и Румынии. Сборная Украины в составе Олега Пилипяк (Львов), Ивана Блинова (Киев) и Романа Винника (Ивано-Франковск) уверенно, со счетом 4:1 победила сборную Румынии.
Харьковчанка Анна Васюк стала украшением этих соревнований. Мало того, она установила абсолютный рекорд Украины, подняв над головой гантель весом 64 килограмма.
Спортсменка сообщила, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом.
"Теперь я хочу, очень хочу установить мировой рекорд: 74. Я сделаю это", — цитирует Анну ТСН.
Организатор соревнований Владимир Пындус очень доволен, что Аня таки решилась и установила рекорд в его родном Прикарпатье.
Как мы ранее писали, украинка Магучих с рекордом взяла "золото" на молодежном ЧЕ по легкой атлетике.