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Харьков ужесточает карантин: какие ограничения введут и закроют ли метро

Новина українською → Харьков, Среда 07 апреля 2021 16:59
Харьков ужесточает карантин: какие ограничения введут и закроют ли метро Фото: Харьков усилит карантин с субботы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей", - пояснил он.

Как рассказал Терехов, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:

  • работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;
  • работа непродовольственных магазинов до 20:00;
  • на продовольственных рынках будет усилен контроль.

Кроме того, со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. Детские сады также продолжат принимать детей.

Напомним, Харьковская область оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. В этой зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений.

В "красную" зону карантина может в ближайшее время попасть и Запорожская область. На фоне угрозы локдауна власти Запорожья решили ужесточить ограничения карантина.

Добавим, в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

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