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Харьков ужесточает карантин: закроют ли метро, все ограничения и запреты

Автор: Светлана Мащенко

Харьков и область попали в "красную" зону карантина. Ограничения, связанные с этим будут установлены в городе с 00:00 воскресенья, 11 апреля.

Какие запреты вводятся в городе, что будет с метро, школами и садиками - читайте ниже в материале.

Что будет запрещено в Харькове с 11 апреля

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных (детских садов), специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
  • работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
  • прием посетителей в заведениях общественного питания (только - на вынос);
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

При этом разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары.

Городской транспорт продолжит работу с 50%-ной наполняемостью.

Что будет с метрополитеном

Несмотря на красную зону, Харьковский метрополитен продолжит работать, но противоэпидемиологические меры все же усилят.

"В связи с увеличением в городе больных COVID-19, карантинные ограничения в транспорте, начиная с метро, ​​будут усилены, но метро, ​​которое перевозит 200 тыс. пассажиров в сутки, мы закрывать не будем и не собираемся. Город как жил, так и должен жить", - сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Чиновник призвал руководство метрополитена изменить график, сократив интервал, чтобы на станциях не было скопления.

А руководство полиции Терехов попросил более жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте.

Поезда Укрзализныци будут курсировать без измений

Санкции "красной" зоны не распространятся на поезда Укрзализныци, которые будут курсировать без изменений в течение еще недели, высадка и посадка пассажиров также не будет ограничиваться.

"Поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отметим, что Киев закрылся на карантин с более жесткими ограничениями с 5 по 16 апреля. В столице не работают школы, детские сады, а транспорт перевозит пассажиров только по специальным пропускам. Недавно в метро заявили про нововведения, которые произойдут из-за локдауна.

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