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Харьков начали расчищать после бомбардировок: фоторепортаж

Фото: Харьков начали расчищать после бомбардировок (suspilne)
Автор: Светлана Мащенко

Многострадальный Харьков начали расчищать после бомбардировок. Волонтеры вместе с коммунальщиками уже убрали обломки и мусор на Майдане Небесной Сотни, который подвергся массированной атаке 6 марта.

Об этом пишет Суспільне.

Один из волонтеров рассказывает, что начали работать утром 28 марта, и уже за пять часов силами около 30 волонтеров вместе с коммунальщиками и спецтехникой удалось разобрать последствия бомбардировок российскими войсками.

"Это ужас. Поваленные деревья, столбы, повсюду валялась техника и вещи. Думал, что здесь работы где-то на неделю. Но как-то так самоорганизовано все. Четких указаний, что делать, не было.

Каждый делал то, что видел и считал нужным, помогали друг другу. Потом приехали коммунальщики и загружали мусор трактором. Рассортировали металл и дерево и тому подобное", - рассказал он.

Фото: Харьков начали расчищать после бомбардировок (suspilne)

Отметим, что на Майдане Небесной Сотни повреждены здания Харьковской районной прокуратуры, а также апелляционного суда. Соседние жилые дома также были задеты или почти полностью разрушены.

Ранее мы писали, что харьковские фармацевты с детьми живут на работе, чтобы обеспечивать горожан лекарствами.

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Харьков