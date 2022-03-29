Харків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортаж

Один з волонтерів розповідає, що почали працювати вранці 28 березня, і вже за п'ять годин силами близько 30 волонтерів разом з комунальниками та спецтехнікою вдалося розібрати наслідки бомбардувань російськими військами.

"Це жах. Повалені дерева, стовпи, всюди валялася техніка та речі. Думав, що тут роботи десь на тиждень. Але якось так самоорганізовано все. Чітких вказівок, що робити, не було.

Кожен робив те, що бачив і вважав за потрібне, допомагали одне одному. Потім приїхали комунальники і завантажували сміття трактором. Розсортували метал і дерево тощо", - розповів він.

Фото: Харків почали розчищати після бомбардувань (suspilne)

Зазначимо, що на Майдані Небесної Сотні пошкоджені будівлі Харківської районної прокуратури, а також апеляційного суду. Сусідні житлові будинки також були пошматовані або майже повністю зруйновані.