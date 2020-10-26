В Харьков докупят кислородные концентраторы: проводка может не выдержать

Кислородные концентраторы для больных коронавирусом (фото: facebook.com/andriy_sadovyi)

В больницах предупреждают, что для нового оборудования нужно подготовить проводку

В больницах Харькова, которые принимают больных коронавирусом, не хватает кислородных концентраторов. По состоянию на 26 октября, Харьков занимает 2-е место после Киева по количеству зараженных в области. Куда хуже ситуация с количеством заражений в день – Харьков лидирует с большим отрывом. Город не был готов к такому развитию ситуации, поэтому больницы продолжают обеспечивать необходимым.

Решение о покупке концентраторов уже приняли, однако с ними появилась другая проблема. В больницах жалуются, что старая проводка может не выдержать такого напряжения. Об этом шла речь на совещании с главными врачами коммунальных медицинских учреждений, сообщают в пресс-службе Харьковского областного совета.

Как сообщают в Департаменте здравоохранения, в харьковские больницы закупят 52 кислородных концентратора. Стоимость всего оборудования – 7,1 миллион гривен. По его данным, в городе развернуто 530 коек для больных COVID-19 и планируется создать еще 140 мест. Чиновник также рассказал, когда стоит ожидать поступления аппаратов.

"Сейчас в 13-й, 17-й и 25-й больницах идут работы по развертыванию коек, но самое важное – это наличие кислородных бочек и концентраторов. Концентраторы поступят в Украину с 1 по 7 ноября. Для города это будет 52 единицы", – сообщают в ведомстве.

Харьковские медики сообщают, что концентраторы нужны на каждую кровать. Эти машины быстро ломаются, так как работают круглые сутки. Также врачи предупреждают, что старая больничная проводка может не выдержать напряжения, если включить концентраторы, даже не в полном объеме.

В ХОС говорят, что дополнительные средства для закупки всего необходимого выделят из городского бюджета и государственной субвенции.

"Закупка кислородных концентраторов – это очень важный вопрос. Договорились о том, что будем покупать дополнительные концентраторы для Харькова. Кроме того, речь шла о том, чтобы устанавливать стационарные станции по подаче кислорода. Такая работа уже начата. Средства для покупки медикаментов мы выделили. Сейчас в первую очередь нужно заняться техническим обеспечением", – подчеркивают в ХОС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину на этой неделе привезут 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19.

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