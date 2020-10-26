У Харків докуплять кисневі концентратори: проводка може не витримати

Кисневі концентратори для хворих на коронавірус (фото: facebook.com/andriy_sadovyi)

У лікарнях попереджають, що для нового обладнання потрібно підготувати проводку

У лікарнях Харкова, які приймають хворих на коронавірус, не вистачає кисневих концентраторів. Станом на 26 жовтня, Харків займає 2-е місце після Києва за кількістю заражених в області. Куди гірша ситуація з кількістю заражень на день – Харків у лідерах з великим відривом. Місто не було готове до такого розвитку ситуації, тому лікарні продовжують забезпечувати необхідним.

Рішення про купівлю концентраторів вже прийняли, однак з ними з'явилася інша проблема. У лікарнях скаржаться, що стара проводка може не витримати такої напруги. Про це йшлося на нараді з головними лікарями комунальних медичних установ, повідомляють у пресслужбі Харківської обласної ради.

Як повідомляють у Департаменті охорони здоров'я, харківські лікарні закуплять 52 кисневі концентратори. Вартість всього устаткування – 7,1 мільйона гривень. За його даними, в місті розгорнуто 530 ліжок для хворих COVID-19 і планується створити ще 140 місць. Чиновник також розповів, коли варто очікувати надходження апаратів.

"Зараз в 13-й, 17-й та 25-й лікарнях йдуть роботи з розгортання ліжок, але найважливіше – це наявність кисневих бочок і концентраторів. Концентратори надійдуть в Україну з 1 по 7 листопада. Для міста це буде 52 одиниці", – повідомили у відомстві.

Харківські медики повідомляють, що концентратори потрібні на кожне ліжко. Ці машини швидко ламаються, оскільки працюють цілодобово. Також лікарі попереджають, що стара лікарняна проводка може не витримати напруги, якщо включити концентратори, навіть не у повному обсязі.

У ХОР кажуть, що додаткові кошти для закупівлі всього необхідного виділять з міського бюджету і державної субвенції.

"Закупівля кисневих концентраторів – це дуже важливе питання. Домовилися про те, що будемо купувати додаткові концентратори для Харкова. Крім того, мова йшла про те, щоб встановлювати стаціонарні станції по подачі кисню. Така робота вже розпочата. Кошти для придбання медикаментів ми виділили. Зараз в першу чергу потрібно зайнятися технічним забезпеченням", – підкреслюють в ХОР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну на цьому тижні привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19.

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