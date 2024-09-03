Харківці або харків'яни, львів'яни чи львівці? Як правильно називати жителів українських міст

Коли та чому ми робимо помилки

Як пояснює Ольга Васильєва, в українську мову закінчення "-чани" попали під час насильницького зближення мов.

"Під час насильницького зближення мов в українські катойконіми просочилися різні -чани, і з'явилися в нас кримчани, полтавчани, краматорчани, луганчани. Тоді полтавці змушені були забути про "Наталку Полтавку" свого видатного земляка Котляревського і назвати фабрику "Полтавчанкою", - пояснює філолог.

Вона зазначає, що про це писав й Борис Антоненко-Давидович у праці "Як ми говоримо".

"Хтозна, чим не сподобались нашим сучасникам давні українські іменники полтавець і полтавка на визначення мешканця й мешканки Полтави, як і лубенець, лубенка - на позначення жителів Лубен, чи канівець, канівка - на позначення жителів Канева. Появу дивовижних полтавчанин, лубенчанин, канівчанин можна пояснити лише втратою мовного чуття, забуттям законів словотворення й чергування звуків (для появи звука (ч) треба, щоб у назві був звук (к): порівняйте: м. Гребінка - гребінчанин, хоча природним є також гребінківець)", - цитує його Васильєва.

Українська мова милозвучна, тому найпродуктивнішим у назвах жителів є суфікс -ець (у формі чоловічого роду), зафіксований ще в XIV столітті:

Полтавець - полтавка - полтавці

Луганець - луганка - луганці

Краматорець - краматорка - краматорці

Маріуполець - маріуполька - маріупольці

Але є закінчення і з -чани. Вони утворюються з назви тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-.

Вінниця - вінничани

Тростянець - тростянчани

Донецьк - донеччани

Чернівці - чернівчани

Гадяч - гадячани

Прилуки - прилучани

Однак:

Калуш - калушани

Золотоноша - золотоносці, а не золотоношани

Професор Олександр Пономарів вважав чужими в українській мові такі слова, як черкащани, і казав, що має бути черкасці. Замість криворожан мають бути криворіжці, а замість сумчан - сум'яни.

"Інші філологи обстоюють ще слово сумці, бо воно найдавніше. Мені теж сумці звучить природніше, ніж сум'яни, але сум'яни краще, ніж сумчани. Кременчужани - теж росіянізм, бо утворилося від Кременчуг, а треба від Кременчук, тому правильно кременчуківці. А як тоді українізувати назву жителів Криму? Кримці. Ця форма зафіксована ще у словнику Бориса Грінченка і стосується не тільки кримських татар: "Кримець, -мця, Житель Криму". Отже, киримли, караїми, кримчаки, українці та інші етноси, що мешкають у Криму, звуться кримці, а не кримчани", - наголошує Васильєва.

При цьому, у жіночому роді кримці - кримка, жителька Сум - сумка. І це дійсно так, бо навіть географічні назви це підтверджують.

"У Сумській області є і річка Сумка. Кому не подобається - може називатися сумʼянкою за порадою професора Пономарева. Назва сіл Кримка в Джанкойському, Бердянському та Первомайському районах теж походить від назви мешканки Криму", - додала мовознавиця.

Правильні назви жителів українських міст

Чернігів - чернігівці

Полтава - полтавці

Луганськ - луганці

Запоріжжя - запоріжці

Дніпро - дніпровці

Херсон - херсонці

Миколаїв - миколаївці

Черкаси - черкасці

Ужгород - ужгородці

Житомир - житомирці

Івано-Франківськ - іванофранківці

Тернопіль - тернопільці

Сімферополь - сімферопольці

Рівне - рівенці

Суми - сумці

Харків - харківці

Київ - кияни

Львів - львівʼяни

Чернівці - чернівчани

Луцьк - лучани

Кропивницький - кропивничани

Хмельницький - хмельничани

Вінниця - вінничани

Донецьк - донеччани

Одеса - одесити/одесці

Лише чверть цих катойконімів має морфологічні підстави для -чан. Також є назви, де можна утворити паралельні форми з -ян-:

іванофранківці / іванофранківʼяни

тернопільці/тернополяни

рівенці/рівняни

дніпровці/дніпряни

харківці/харківʼяни

сумці/сумʼяни

житомирці/житомиряни

чернігівці/чернігівʼяни

Назви жительок Острогу, Кривого Рогу та Запоріжжя будуть: острожка, криворіжка та запоріжка. Острожанка, криворожанка та запорожанка - це російські форми.

А як бути зі складними назвами?

Як правильно назвати жителів Горішніх Плавнів, Голої Пристані, Часового Яру, Давидового Броду, Залізного Порту:

За словами редакторки, є декілька способів.

Словосполучення - жителька (житель) Горішніх Плавнів, Голої Пристані

Або більш складні слова:

горішньоплавенці - горішньоплавенець - горішньоплавенка

голопристанці - голопристанець - голопристанка

часовоярівці - часовоярівець - часовоярівка

давидовобродівці - давидовобродівець - давидовобродівка

залізнопортівці - залізнопортівець - залізнопортівка

"За основним словом: плавенці/плавнівці, пристанці, ярівці, бродівці, портівці. Зауважте, що жителі Кам'янця-Подільського є кам'янчанами, за основним словом Кам'янець", - пояснила філолог.