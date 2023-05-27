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Під Харковом на четверту добу знайшли 2-річну Віолетту: перші фото зворушливого моменту

Віолетту Мужечук знайшли на Харківщині (фото: МВС)
Автор: Юлія Гаюк

Дворічну дівчинку Віолетту Мужечук знайшли на Харківщині після трьох діб пошукової операції. Дитина не постраждала, але дуже стомилася, зголодніла та спрагла.

Про це повідомили у МВС.

"Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Маленьку Віолетту знайшли в лісі. Дівчинка жива, але дуже стомлена, спрагла та голодна. Зараз знайдене маля оглядають лікарі.

За словами правоохоронців, протиправних дій щодо дитини не було скоєно.

Причиною її зникнення стало те, що Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася.

Нижче дивіться перші фото з моменту знайдення дитини:

Фото: t.me/mvs_ukraine

Нагадаємо, що 23 травня Віолетта гралася на подвір'ї приватного будинку разом із братом-двійнятком, а потім пішла у невідомому напрямку. Пошуки дитини тривали три доби.

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Міністерство внутрішніх справ Українидітихарков