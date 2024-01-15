Харчишин відповів, як давно бачився зі своїм сином-військовим

Як давно артист бачився зі своїм сином-військовим

У виконавця і його ексдружини Юлії троє синів.

Молодші діти мешкають разом із мамою, а старший син зараз захищає Україну від окупантів у ЗСУ.

Ведучий проєкту Тімур Мірошниченко поцікавився у Харчишина, як давно його старший спадкоємець пішов на війну та коли вони бачились востаннє.

"Ми не бачились дуже давно. Він зараз на півночі. 24 лютого 2022 року ми з ним попрощались, як і з моїми молодшими дітьми. Вони поїхали далі на захід. Старший вийшов у Житомирі і 25 лютого він вже був із зброєю. Я боявся за все, я хвилювався, що він не знає, як взагалі обходитись зі зброєю", - поділився Валерій.

Нагадаємо, раніше співак розповідав, що Дмитро спочатку був у теробороні, а потім отримав військовий квиток та офіційно став військовим.

"Коли я вперше до нього приїхав, вийшов до мене такий ботан в окулярах, він їх все життя носить. Його хотілося обійняти і не пускати нікуди. Думаю: що він тут робить, для чого він тут? Зрозуміло, що я його не відмовляв. Це дуже мужній крок. Особливо для нього", - ділився лідер "Другої ріки".

Він також зазначив, що зараз у ЗСУ перебуває не лише його син, а й двоюрідний брат. Тому він дуже боїться за життя рідних.