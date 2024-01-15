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Харчишин відповів, як давно бачився зі своїм сином-військовим

Валерій Харчишин із сином (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин сказав, коли востаннє бачився зі своїм сином Дмитром, який зараз служить в лавах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для рубрики "ЖВЛ Представляє".

Як давно артист бачився зі своїм сином-військовим

У виконавця і його ексдружини Юлії троє синів.

Молодші діти мешкають разом із мамою, а старший син зараз захищає Україну від окупантів у ЗСУ.

Ведучий проєкту Тімур Мірошниченко поцікавився у Харчишина, як давно його старший спадкоємець пішов на війну та коли вони бачились востаннє.

"Ми не бачились дуже давно. Він зараз на півночі. 24 лютого 2022 року ми з ним попрощались, як і з моїми молодшими дітьми. Вони поїхали далі на захід. Старший вийшов у Житомирі і 25 лютого він вже був із зброєю. Я боявся за все, я хвилювався, що він не знає, як взагалі обходитись зі зброєю", - поділився Валерій.

 

Нагадаємо, раніше співак розповідав, що Дмитро спочатку був у теробороні, а потім отримав військовий квиток та офіційно став військовим.

"Коли я вперше до нього приїхав, вийшов до мене такий ботан в окулярах, він їх все життя носить. Його хотілося обійняти і не пускати нікуди. Думаю: що він тут робить, для чого він тут? Зрозуміло, що я його не відмовляв. Це дуже мужній крок. Особливо для нього", - ділився лідер "Другої ріки".

Він також зазначив, що зараз у ЗСУ перебуває не лише його син, а й двоюрідний брат. Тому він дуже боїться за життя рідних.

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