Характер - американські гірки. Які знаки Зодіаку легко піддаються власним емоціям

Люди цих астрологічних символів не відмовляють собі у задоволенні пережити яскраві емоції, і неважливо, приємними чи не надто вони будуть.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of india розповідає про знаки Зодіаку, які мають примхливий характер через надто виражену емоційність.
Ними керує Місяць, а це означає, що емоції цього знаку постійно змінюються як приплив. В один момент - вони дбайливі та ніжні, в інший - ховаються у своїй шкарлупі та відчувають, що їх нібито ніхто не хоче розуміти.
Раки - чутливі, і можуть легко вловити настрої інших, що сильно впливає на їхні почуття. Примхливий настрій з'являється у цього знаку через глибоку потребу в емоційній безпеці. Коли вони відчувають загрозу та вразливість, їхні емоції можуть шалено змінюватися. Тому, перебуваючи поруч із Раком, може здатися, що ви знаходитесь на бурхливих хвилях.
Глибокоемоційний знак часто занурюється у власні думки та мрії - це робить його настрій дещо непередбачуваним, оскільки Риби постійно зайняті обдумуванням власних почуттів.
Люди цього символу емпатичні та часто вбирають в себе емоції інших, що призводить до раптових змін у настрої. В одну мить - вони блаженні мрійники, в іншу - їх раптово обтяжує смуток і тривога. Примхливість Риб часто виникає через їхній багатий внутрішній світ, в якому вони відчувають емоції набагато яскравіше за інших.
Відомий своєю інтенсивністю знак має яскраву палітру емоцій. Коли він щасливий, коли засмучений - про це будуть знати всі навколо. Представники цього символу нічого не роблять наполовину. Їхній настрій не є винятком. Одного разу вони демонструють шалену пристрасть, іншого - глибоку задуманість.
Примхливий настрій цього знаку часто пов'язаний з їхньою потребою контролювати все навколо. Скорпіони відчувають речі на глибокому рівні, а настрій відображає їхні потужні емоції, які постійно вирують всередині.
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