"Вогонь Царів" подарує велику радість. Астролог розповіла про важливе свято, яке змінить наше життя

У середу, 14 серпня, у зороастризмі відзначають свято Амертата та Вогню Царів, яке може змінити життя кожної людини на краще.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що символізує це свято, а також дала рекомендації, як правильно провести среду.

Що означає Вогонь Царів

Свято Амертата та Вогню Царів відбувається тоді, коли Сонце входить до 23 градусу Лева. У давнину вважалося, що Амертат символізує безсмертя та нескінченність, патронує любов та рослинний світ, захищає життя всього того, що має народитися: людей, тварин, рослин тощо. З ним також пов'язували подолання смерті, страхів, розвиток творчого початку.

"У зороастризмі існує таке поняття як "хварна", що означає частинку божественної сили та мудрості, яка дарується для виконання певної місії, призначеної конкретній людині. Вона не лише звільняє від рабства долі, а й підносить над обмеженням часу", - зазначила Соловйова.

Зазвичай хварну зображують як німб, що світиться. За словами астролога, цей божественний вогонь трансформує як внутрішній світ, так і зовнішній вигляд, і якщо людина отримала цей дар, то в неї на тілі з’являються певні ознаки.

Так от, цього ж дня відзначають урочистість Вогню Царів - найголовнішої хварни, яка дається задля майбутніх великих справ. Зазвичай її дарують вільним і творчим людям, позбавленим марнославства, які не мають бажання правити іншими.

"Владу та гігантську відповідальність ці обранці беруть на себе лише тому, що їм дані сили нести цей вантаж. Але з владою або без неї вони є творцями, які саджають безсмертні сходи. Саме у цей день людина отримує силу та вивільняє свою креативну енергію", - пояснила астролог.

Проведіть 14 серпня правильно (фото: freepik.com)

Також вона назвала головні поради на цей день:

рекомендовано купання у будь-яких водоймах, бо вода у цей день "жива", вона наповнює силою, ніби вдихає життя, дає творчий імпульс;

ще можна купатися в сонячних променях: вважається, що в цей час вони оздоровлюють та омолоджують;

обов'язково треба щось створити своїми руками: з глини та дерева роблять тварин, сопілки, дзвіночки, випікають фігурки з тіста та їдять їх;

корисно очищати та оздоровлювати організм, проводити ритуали омолодження, робити косметологічні маски та процедури.

"Це свято радості, любові та творчості, всього, що пов'язано з досягненням безсмертя, продовженням життя, алхімією духу. За традицією у цей день запалюють 19 вогнів", - підсумувала Соловйова.