Характер - американские горки. Какие знаки Зодиака легко поддаются собственным эмоциям

Люди этих астрологических символов не отказывают себе в удовольствии пережить яркие эмоции, и неважно, приятными или не слишком они будут.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of india рассказывает о знаках Зодиака, имеющих капризный характер из-за своей слишком выраженной эмоциональности.

Рак

Ими управляет Луна, а это значит, что эмоции этого знака постоянно изменяются как прилив. В один момент - они бережные и нежные, в другой - прячутся в своей скорлупе и чувствуют, что их якобы никто не хочет понимать.

Раки - чувствительны, и могут легко уловить настроения других, что сильно влияет на их чувства. Капризное настроение появляется у этого знака из-за глубокой потребности в эмоциональной безопасности. Когда они испытывают угрозу и уязвимость, их эмоции могут быстро начинают меняться. Поэтому, находясь рядом с Раком, может показаться, что вы будто на бурных волнах.

Рыбы

Глубокоэмоциональный знак часто погружается в собственные мысли и мечты - это делает его настроение несколько непредсказуемым, поскольку Рыбы постоянно заняты обдумыванием собственных чувств.

Люди этого символа эмпатичны и часто впитывают эмоции других, что приводит к внезапным изменениям в настроении. В мгновение ока - они блаженные мечтатели, в другой - их внезапно тяготит грусть и тревога. Капризность Рыб часто возникает из-за их богатого внутреннего мира, в котором они испытывают эмоции гораздо ярче других.

Какие знаки Зодиака могут иметь проблемы из-за своих ярких эмоций (Фото: unsplash.com)

Скорпион

Известный своей интенсивностью знак имеет яркую палитру эмоций. Когда он счастлив, когда расстроен - об этом будут знать все вокруг. Представители этого знака ничего не делают наполовину. Их настроение - не исключение. В один момент они демонстрируют безумную страсть, в другой - глубокую задумчивость.

Капризное настроение этого знака часто связано с их потребностью контролировать все вокруг. Скорпионы испытывают вещи на глубоком уровне, а настроение отражает их мощные эмоции, постоянно бушующие внутри.