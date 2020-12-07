Ханука 2020: когда праздновать и какие есть традиции этого праздника

Ханука – это еврейский праздник, который по традиции отмечают 8 дней. В 2020 году начало Хануки приходится на 10 декабря, а окончание на 18 декабря. Этот праздник является одним из самых важных еврейских праздников, и он имеет также и другие названия – Праздник Огней или Праздник восьми свечей.

История праздника

Он был установлен во II веке до н.э. в память об очищении Храма и возобновлении службы Маккавеями, накануне был разгром и изгнание с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников. Название произошло от выражения "хануккат ха-мизбеах", что в переводе обозначает освящение или обновление.

Празднование Хануки было установлено мудрецами и считается, что это Светлый праздник Ханука, так же как и Пурим – "детские" праздники. Взрослые в эти дни работают, а вот детям разрешено не посещать школы. Мудрецы установили дни Хануки, чтобы поблагодарить и славить Всевышнего за спасение, которое он послал Израилю.

После смерти полководца Александра Македонского, под власть которого перешли жители Иудеи в четвертом веке, к власти пришли люди, у которых были совершенно иные и более жесткие взгляды. Один из таких правителей захватил Иерусалимский храм, а через некоторое время все святыни отправил в Сирию, в том числе и золотую Менору. Иудеям это не понравилось, и они подняли восстание, которое длилось три года. После своей победы они обнаружили в оскверненном храме только один сосуд с маслом для лампад. По преданиям, этого масла должно было хватить только на сутки, но почему-то огонь прогорел ровно восемь дней и за это время иудеи смогли привести свой храм в полный порядок, освятить его и приготовить достаточно масла для лампад.

Традиции праздника

Обязанности устраивать трапезы на Хануку нет, но на практике накрываются более пышные столы в эти дни и обязательно читают Тору, поют песни. Существует традиция употреблять в эти дни молочные блюда из творога и сыра, а также блюда, обжаренные в масле – пончики и драники. Детям в дни Хануки принято давать деньги, готовить картофельные оладьи и играть с ними в специальный ханукальный волчок.

Самая основная традиция Хануки – на протяжении всех 8 дней праздника принято зажигать свечи. Есть особый порядок – в первый день зажигается первая свеча, во второй – две свечи, в третий – три, и так далее до 8 свечей. Зажигать их положено начиная с дальней от двери. Еще одна свеча, которая называется шамаш – предназначена для зажигания всех остальных свечей, и она зажигается во все дни праздника до того, как нужно будет зажигать все остальные. Первую свечу позволено зажигать главе семьи и мальчикам, которым уже исполнилось 9 лет. За полчаса до зажигания свечей запрещено есть. Специальный ханукальный подсвечник (ханукию) ставят на подоконник.

Запреты на Хануку

В дни Хануки запрещено оплакивать усопших и этот праздник посвящают живым родственникам – своей семье, родным и друзьям. В дни Хануки не принято поститься и соблюдать строгие диеты.

Пока горят ханукальные свечи, нельзя заниматься домашними хлопотами и этот запрет касается в первую очередь женщин.

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