Ханука 2020: коли святкувати і які є традиції цього свята

Ханука – це єврейське свято, яке за традицією відзначають 8 днів. У 2020 році початок Хануки припадає на 10 грудня, а закінчення на 18 грудня. Це свято є одним з найбільш важливих єврейських свят, і воно має також і інші назви – Свято Вогнів або Свято восьми свічок.

Історія свята

Він був встановлений в II столітті до н. е. в пам'ять про очищення Храму та відновлення служби Маккавеями, напередодні був розгром і вигнання з Храмової гори греко-сирійських військ та їх єврейських союзників. Назва походить від виразу "хануккат ха-мизбеах", що в перекладі означає освячення або оновлення.

Святкування Хануки було встановлено мудрецями та вважається, що це Світле свято Ханука, так само як і Пурим – дитячі свята. Дорослі в ці дні працюють, а от дітям дозволено не відвідувати школи. Мудреці встановили дні Хануки, щоб подякувати та славити Всевишнього за порятунок, який він послав Ізраїлю.

Після смерті полководця Олександра Македонського, під владу якого перейшли жителі Юдей в четвертому столітті, до влади прийшли люди, у яких були зовсім інші та більш жорсткі погляди. Один з таких правителів захопив Єрусалимський храм, а через деякий час всі святині відправив до Сирії, в тому числі й золоту Менору. Юдеям це не сподобалося, і вони підняли повстання, яке тривало три роки. Після своєї перемоги вони виявили в спаплюженому храмі тільки одну посудину з маслом для лампад. За переказами, цього масла повинно було вистачити лише на добу, але чомусь вогонь прогорів рівно вісім днів і за цей час юдеї змогли привести свій храм в повний порядок, освятити його і приготувати достатньо масла для лампад.

Традиції свята

Обов'язку влаштовувати трапези на Хануку немає, але на практиці накриваються більш пишні столи в ці дні та обов'язково читають Тору, співають пісні. Існує традиція вживати в ці дні молочні страви з сиру, а також страви, обсмажені в олії – пончики та деруни. Дітям у дні Хануки заведено давати гроші, готувати картопляні оладки та грати з ними в спеціальному ханукальному вовчку.

Сама основна традиція Хануки – протягом всіх 8 днів свята заведено запалювати свічки. Є особливий порядок – у перший день запалюється перша свічка, у другій – дві свічки, в третій – три, і так далі до 8 свічок. Запалювати їх потрібно починаючи з дальньої від дверей. Ще одна свічка, яка називається шамаш – призначена для запалювання всіх інших свічок, і вона запалюється у всі дні свята до того, як треба запалювати всі інші. Першу свічку дозволено запалювати голові родини та хлопчикам, яким вже виповнилося 9 років. За пів години до запалювання свічок заборонено їсти. Спеціальний ханукальний свічник (ханукію) ставлять на підвіконня.

Заборони на Хануку

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих і це свято присвячують живим родичам – своїй родині, рідним і друзям. У дні Хануки не заведено поститися і дотримуватися суворих дієт.

Поки горять ханукальні свічки, не можна займатися домашніми клопотами й ця заборона стосується в першу чергу жінок.

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