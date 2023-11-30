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У хабі "ЯМаріуполь" у Дніпрі триває видача продовольчої допомоги від Фонду Ахметова

У хабі "ЯМаріуполь" у Дніпрі триває видача продовольчої допомоги від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі вимушені переселенці з Маріуполя отримують гуманітарну допомогу. Видачі здійснюються у місцевому центрі підтримки "ЯМаріуполь", до якого Фонд Ріната Ахметова спрямував 3 тисячі продуктових наборів.

Про це йдеться в повідомлення фонду.

У кожному - продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво та соняшникова олія. Це важлива підтримка для людей, яких війна змусила евакуюватися з рідного міста.

Протягом осені до гуманітарних хабів "ЯМаріуполь", що функціонують в 16 містах України, Фонд Ріната Ахметова передав 20 тисяч продуктових наборів.

У 2022 році для центрів "ЯМаріуполь" у різних містах надійшло 40 тисяч гігієнічних наборів та 16 тисяч продуктових наборів від фонду. В травні 2023 року фонд відвантажив 20 тисяч продуктових наборів.

Також Фонд Ріната Ахметова є партнером пілотного проєкту тимчасового соціального житла для маріупольців #ЯМаріупольЖитло.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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ДнипроГуманітарна допомога