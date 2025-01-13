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У хабі Волноваського району у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Фото: у хабі Волноваського району у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

Для людей незахищених категорій, які евакуювалися з Волноваського району до Дніпра та Дніпропетровської області, триває видача гуманітарної допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них 1,5 тисячі продуктових наборів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Отримати допомогу можна у хабі Волноваського району "Пліч-о-пліч", що працює у Дніпрі.  Допомога призначена для:

  • людей із інвалідністю, 
  • пенсіонерів, старших 60 років,
  • родин із дітьми. 

До складу кожного набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. 

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов