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В хабе Волновахского района в Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Фото: в хабе Волновахского района в Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

Для людей незащищенных категорий, которые эвакуировались из Волновахского района в Днепр и Днепропетровскую область, продолжается выдача гуманитарной помощи. Фонд Рината Ахметова передал для них 1,5 тысячи продуктовых наборов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Получить помощь можно в хабе Волновахского района "Бок о бок", который работает в Днепре. Помощь предназначена для:

  • людей с инвалидностью,
  • пенсионеров, старше 60 лет,
  • семей с детьми.

В состав каждого набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

 

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Ринат Ахметов