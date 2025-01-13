В хабе Волновахского района в Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Получить помощь можно в хабе Волновахского района "Бок о бок", который работает в Днепре. Помощь предназначена для:

людей с инвалидностью,

пенсионеров, старше 60 лет,

семей с детьми.

В состав каждого набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.