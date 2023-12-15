Х'ю Джекман після розлучення закрутив роман із заміжньою акторкою. Хто ж вона?

З ким закрутив роман Х'ю Джекман

Повідомляється, що Джекман зустрів нове кохання в особі своєї колеги, Саттон Фостер, більш відома за такими картинами, як "Інстинкт", "Цього ранку в Нью-Йорку" та "Елементарно".

Їхні стосунки почалися під час спільної роботи в мюзиклі "Музикант", який був на сцені Бродвею з 2021 по 2023 рік.

Х'ю Джекман з Саттон Фостер (фото: instagram.com/thehughjackman)

Ще одне джерело підкреслює, що знаменитість "був в захваті від Саттон з того моменту, як зустрів її. Він ходив за нею всюди, як щеня!".

Також варто зазначити, що у 48-річної акторки є чоловік, але, як здається, це не стало перешкодою для нового романтичного зв'язку.

Саттон Фостер з родиною (фото: instagram.com/suttonlenore)

Нагадаємо, раніше зірка фільмів "Люди Ікс" був одружений на австралійській акторці та продюсерці Деборрі-Лі Фернесс, з якою познайомився на зйомках детективного серіалу "Корреллі".

Х'ю Джекман з Деборрою-Лі Фернесс (фото: instagram.com/thehughjackman)

У 1996 році вони одружилися, а в 2000 році усиновили хлопчика на ім'я Оскар.

Пізніше, у 2005-му, Деборра народила дівчинку, яку вони назвали Авою.

У вересні цього року актор оголосив про розлучення з дружиною.