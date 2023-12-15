RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хью Джекман после развода закрутил роман с замужней актрисой. Кто же она?

Хью Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman)
Автор: Иванна Пашкевич

Этой осенью звезда "Люди Икс" Хью Джекман и австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс развелись после 27 лет брака. Теперь появились слухи, что у артиста новый роман.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание In Touch Weekly.

С кем закрутил роман Хью Джекман

Сообщается, что Джекман встретил новую любовь в лице своей коллеги, Саттон Фостер, более известной по таким картинам, как "Инстинкт", "Это утро в Нью-Йорке" и "Элементарно".

Их отношения начались во время совместной работы в мюзикле "Музыкант", который был на сцене Бродвея с 2021 по 2023 год.

Хью Джекман из Саттон Фостер (фото: instagram.com/thehughjackman)

Еще один источник подчеркивает, что знаменитость "был в восторге от Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!".

Также стоит отметить, что у 48-летней актрисы есть муж, но, кажется, это не помешало новой романтической связи.

Саттон Фостер с семьей (фото: instagram.com/suttonlenore)

Напомним, ранее звезда фильмов "Люди Икс" был женат на австралийской актрисе и продюсерке Деборри-Ли Фернесс, с которой познакомился на съемках детективного сериала "Коррелли".

Хью Джекман с Деборрой-Ли Фернесс (фото: instagram.com/thehughjackman)

В 1996 году они поженились, а в 2000 году усыновили мальчика по имени Оскар.

Позже, в 2005 году, Деборра родила девочку, которую они назвали Авой.

В сентябре этого года актер объявил о разводе с женой.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункирозлученняакторизвезды шоу-бизнеса