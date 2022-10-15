Х'ю Джекман отримав зворушливе привітання від 7-річного Кості з Одеси (фото і відео)

"У квітні цього року мій друг Костя втік з України за допомогою @unicef#bluedothub. Він у безпеці, здоровий і має перспективне майбутнє. Він зробив мені цю чудову листівку на день народження", - написав актор в Instagram.

Фото: instagram.com/thehughjackman

Х'ю і Костя познайомилися кілька місяців тому, і навіть поспілкувалися за допомогою волонтерів відеозв'язком.

"Привітайтеся з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7. Лише декілька годин тому він потрапив до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?" - написав тоді Джекман.