Гвоздева, Шоптенко и другие беременные участницы "Танцев со звездами"

"Танцы со звездами" 2020 после второго эфира покинула одна из самых интересных пар. Речь идет про юмориста и телеведущего Дмитрия Танковича, которого поставили выступать с "сильно" беременной Илоной Гвоздевой. Но не только Гвоздева выступала находясь в положении. Этим отличилась некогда Алена Шоптенко и еще несколько танцовщиц. Кто именно - читайте в материале Styler.

Илона Гвоздева

Пара, к сожалению, покинула проект первой после первого же голосования "на вылет". И многие украинцы осудили, как саму Гвоздеву, так и организаторов проекта, что они из-за хайпа в разгар коронавируса позволили танцевать беременной на последних сроках.

И хотя реакция украинцев была неоднозначной, Илона Гвоздева уже вошла в историю шоу как танцовщица, выступавшая с животиком.

Предлагаем вспомнить, как танцевали Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, ча-ча-ча, первый эфир от 30 августа (видео: YouTube/Танці з зірками)

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, фокстрот, второй эфир от 6 сентября (видео: YouTube/Танці з зірками)

Елена Шоптенко

Еще одна звездная танцовщица - Елена Шоптенко призналась, что танцевала на паркете беременной, но на ранних сроках. Шоптенко - та самая танцовщица, которая привела к победе тогда юмориста Владимира Зеленского в далеком 2006 году в первых "Танцах".

В новом сезоне "Танцев со звездами" Алена танцует с Олегом Винником, а вот в 2017-м она выступала в паре с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым. Несмотря на интересное положение танцовщицы, пара заняла третье место в четвертом сезоне "Танцев".

Елена в одном из интервью признавалась, что некоторые врачи просили ее остановиться на 30-32 неделе, а другие говорили, что хореограф может продолжать двигаться.

Ахтем Сеитаблаев, знал об этом. По словам Шоптенко, они снизили нагрузку и отказались от сложных трюков.

Ахтем Сеитаблаев и Елена Шоптенко, пасодобль, 2017 (видео: YouTube/Танці з зірками)

Американка Эллисон Холкер была также в положении, когда отжигала в аналогичном шоу в США в 2015 году. Сейчас танцовщице 32 года и она мама троих детей.

И несмотря на беременность Эллисон показывала на паркете американских "Танцев со звездами" настоящий драйв. Срок у нее был, правда, не такой как у нашей Илоны Гвоздевой, но животик уже выделялся.

Элисон тогда выступала в паре с певцом Энди Граммером

Беременная Эллисон Холкер на Танцах со звездами, США, 2015 год (видео: LMVs Dancing With The Stars)

Эрин Боаг







Танцовщица Эрин Боаг с мужем (фото: motherandbaby.co.uk)

Отметим, что украинцы осудили судей за то, что пара Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича первой покинула "Танцы со звездами".

Напомним, что более всего баллов на паркете набрала в последнем воскресном эфире "Танцев со звездами" пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.