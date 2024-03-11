Гуцули напали на ТЦК з сокирою: родичі затриманих розповіли шокуючі деталі

Що трапилося у селі Плоска

Біля КПП "Горлеча" стався дуже неприємний інцидент. Двоє чоловіків спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівникам ТЦК і пошкодили транспортний засіб. Водій автомобіля "Нива" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК, а потім вдарив його обухом в передпліччя.

Другий місцевий житель також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовця. Також чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспорті працівників ТЦК. Після скоєного з місця пригоди нападники втекли.

Поліція почала розшукові заходи та встановила, що нападниками були 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Їх затримали та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Зараз їх помістили у слідчій ізолятор і порушників будуть тримати під вартою без можливості застави.

ТЦК побили чоловіка, який звернувся за допомогою

А ось родичі нападників розповідають шокуючі деталі цієї історії. Обидва чоловіки - брати. В одного з них на фронті зник син. І він звернувся декілька днів тому у ТЦК, аби там йому допомогли знайти сина. Але у відповідь чоловіка… побили.

Виявилося, що чоловік неодноразово звертався до ТЦК та благав їх допомогти знайти його сина. Йому постійно відмовляли, а потім побили та пригрозили. І саме тих, хто його бив, він потім зустрів на дорозі.

"Він звернувся до Путильського ТЦК, аби там йому допомогли знайти сина. Там його взяли й побили та дві години тримали у ТЦК. Начальник сказав, щоб він не рипався більше нікуди, бо і його більше не буде", - розповіла сестра.

Вона додала, що коли поліція приїхала до них додому заарештувати порушників, вони "задули газом" 70-річну жінку, мати обидвох братів. Вони бризнули їй з балончика прямо в очі.

У другого чоловіка теж все складно. Він відслужив у армії понад три роки, з 2015 по 2018 року. Має декілька контузій. Його реабілітацією та контузією ніхто не займався, допомогу йому не надали й взагалі про нього держава забула.