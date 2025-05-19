Гурту "Курган і Агрегат" скасували концерти у двох містах України: причина здивувала фанів

Гурту Курган & Agregat скасували концерти в Івано-Франківську та Вінниці через використання ненормативної лексики.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Аміля Насірова.

Гурт "Курган & Agregat" мав виступити 13 червня в Івано-Франківську на території "Палацу Потоцьких", а 15 червня - у Вінниці в PIROGOV SKY. Спершу організатори підтвердили все офіційно, однак незадовго до виступів локації несподівано відмовили в проведенні.

"Курган і Агрегат" заборонили виступати у Вінниці та Івано-Франківську (скріншот)

"Локації різко виходять на нас і кажуть: 'Ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтесь, так не можна'. У Вінниці дуже цікава історія. Хтось просто настукав, що ми минулого року на концерті за донат на ЗСУ розігрували пісню, в якій є матюки, і нам просто заборонили проводити концерт", - розповів учасник гурту Аміль Насіров.

Що кажуть у "Палаці Потоцьких"

Працівники Палацу одразу заявили, що до рішення не причетні, адже напряму з артистами не комунікують.

"Палацова територія є приймальною стороною, а не організатором концерту. КП ПІК 'Палац' не веде жодної комунікації з артистами, тож апріорі ми не могли озвучити їм цю вимогу. Наголошуємо, що концертний майданчик ми здаємо в оренду концертній компанії, яка безпосередньо організовує виступи", - пояснили у пресслужбі.

За словами Раміля Насірова, гурт спілкувався з адміністраціями обох локацій. Артисти підозрюють, що рішення скасувати концерти було прийнято на рівні місцевої влади.

"А хто може сказати, якщо не адміністрації місцеві? Скоріш за все вони й не дозволили. У Вінниці точно надійшла скарга від якоїсь жінки, що ми будемо матюкатися. У Вінниці це точно. Щоб уникнути скандалів", - додав музикант.

Що далі?

Наразі гурт з’ясовує, хто саме став ініціатором скасування, і активно шукає нові майданчики, аби все ж провести концерти.

"Палац" - скасували не вони, а зверху. PIROGOV, - за їхніми словами, вінничани поскаржились, що у пісні "Лове" дуже багато матюків, а ми її будемо виконувати в музеї й це не можна таке робити. І вони тому запропонували перенести на іншу локацію", - підсумував Насіров.

"Курган і Агрегат" заборонили виступати у Вінниці та Івано-Франківську (скріншот)

Музиканти закликають прихильників не зливати негатив на самі локації - мовляв, вони лише передали рішення, прийняте десь "вище".

"Курган і Агрегат" заборонили виступати у Вінниці та Івано-Франківську (скріншот)