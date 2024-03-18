UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гурт Kalush Orchestra допоміг зібрати для лікарні у Херсонській області 1,8 млн грн

Гурт Kalush Orchestra допоміг зібрати для лікарні у Херсонській області 1,8 млн грн (фото: організатори заходу)
Автор: Ілона Свиридова

Переможець Євробачення гурт Kalush Orchestra спільно з БФ “Твоя опора” та українською мережею ЕКО МАРКЕТ провели благодійний збір для закупівлі водоочисних споруд медичному закладу на Херсонщині, де на стаціонарному лікуванню перебувають сотні людей. Заклад щодня потребує понад 500 л питної води лише на приготування харчування для пацієнтів та персоналу.

Про це повідомили організатори збору під час прес-конференції у Києві.

"Ми безмежно раді, що завдяки нашій спільній колаборації вдалося зібрати необхідну суму задля допомоги Херсонській лікарні. Дякуємо кожному, хто доклав зусиль аби проект відбувся. Ми завжди кажемо, що кожна гривня важлива, цей збір – це чергове підтвердження цьому", - коментує гурт Kalush Orchestra.

Через знищення Каховської ГЕС та забруднення Дніпра, доступ до питної води для мешканців регіону залишається обмеженим. Подекуди й зовсім відсутнім. Наразі водоочисні споруди є одним з найефективніших способів допомогти мешканцям регіону отримати доступ до чистої питної води.

"Мене переповнює почуття вдячності до кожного, хто доєднався до нашої ініціативи. Завдяки активній участі простих громадян, вже зовсім скоро ми зможемо забезпечити лікарню безперебійним доступом до чистої питної води. Я також щиро вдячна нашим партнерам, гурту Kalush Orchestra та мережі магазинів ЕКО МАРКЕТ! Результат цього збору дійсно вражає та ще раз показує, наскільки важливо бізнесу, публічним особам та благодійним фондам об’єднувати свої зусилля. Разом ми можемо досягати цілей набагато швидше та ефективніше і, відповідно, допомогти більшій кількості людей", – говорить Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора".

Донатити можна було як на сайті благодійного фонду, так і на касах всіх магазинів мережі магазинів. За проведеним аналізом, кожен 16 клієнт супермаркетів зробив внесок у велику добру справу.

Усі накопичені кошти вже передані у БФ "Твоя опора", команда якого наразі проводить роботи із закупівлі, доставки та установки життєво важливого для лікарні обладнання.

Нагадаємо, Каховська ГЕС – найбільше водосховище України, що забезпечувало водою понад 1 млн українців. Внаслідок теракту щонайменше 150 тонн хімікатів та інших небезпечних речовин були змиті потоком води в Дніпро.

Велика частина з них залишаються в річці дотепер, роблячи воду звідти небезпечною для вживання людьми. Тож, Херсонська область гостро відчуває проблеми з доступом до чистої води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьБлагодійна організація