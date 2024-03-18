Гурт Kalush Orchestra допоміг зібрати для лікарні у Херсонській області 1,8 млн грн

"Ми безмежно раді, що завдяки нашій спільній колаборації вдалося зібрати необхідну суму задля допомоги Херсонській лікарні. Дякуємо кожному, хто доклав зусиль аби проект відбувся. Ми завжди кажемо, що кожна гривня важлива, цей збір – це чергове підтвердження цьому", - коментує гурт Kalush Orchestra.

Через знищення Каховської ГЕС та забруднення Дніпра, доступ до питної води для мешканців регіону залишається обмеженим. Подекуди й зовсім відсутнім. Наразі водоочисні споруди є одним з найефективніших способів допомогти мешканцям регіону отримати доступ до чистої питної води.

"Мене переповнює почуття вдячності до кожного, хто доєднався до нашої ініціативи. Завдяки активній участі простих громадян, вже зовсім скоро ми зможемо забезпечити лікарню безперебійним доступом до чистої питної води. Я також щиро вдячна нашим партнерам, гурту Kalush Orchestra та мережі магазинів ЕКО МАРКЕТ! Результат цього збору дійсно вражає та ще раз показує, наскільки важливо бізнесу, публічним особам та благодійним фондам об’єднувати свої зусилля. Разом ми можемо досягати цілей набагато швидше та ефективніше і, відповідно, допомогти більшій кількості людей", – говорить Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора".

Донатити можна було як на сайті благодійного фонду, так і на касах всіх магазинів мережі магазинів. За проведеним аналізом, кожен 16 клієнт супермаркетів зробив внесок у велику добру справу.

Усі накопичені кошти вже передані у БФ "Твоя опора", команда якого наразі проводить роботи із закупівлі, доставки та установки життєво важливого для лікарні обладнання.

Нагадаємо, Каховська ГЕС – найбільше водосховище України, що забезпечувало водою понад 1 млн українців. Внаслідок теракту щонайменше 150 тонн хімікатів та інших небезпечних речовин були змиті потоком води в Дніпро.

Велика частина з них залишаються в річці дотепер, роблячи воду звідти небезпечною для вживання людьми. Тож, Херсонська область гостро відчуває проблеми з доступом до чистої води.