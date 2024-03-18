Группа Kalush Orchestra помог собрать для больницы в Херсонской области 1,8 млн грн

"Мы безгранично рады, что благодаря нашей совместной коллаборации удалось собрать необходимую сумму для помощи Херсонской больнице. Спасибо каждому, кто приложил усилия, чтобы проект состоялся. Мы всегда говорим, что каждая гривна важна, этот сбор - очередное подтверждение этому", - комментирует группа Kalush Orchestra.

Из-за уничтожения Каховской ГЭС и загрязнения Днепра доступ к питьевой воде для жителей региона остается ограниченным. Кое-где и вовсе отсутствует. В настоящее время водоочистные сооружения - один из самых эффективных способов помочь жителям региона получить доступ к чистой питьевой воде.

"Меня переполняет чувство благодарности к каждому, кто присоединился к нашей инициативе. Благодаря активному участию простых граждан уже совсем скоро мы сможем обеспечить больницу бесперебойным доступом к чистой питьевой воде. Я также искренне благодарна нашим партнерам, группе Kalush Orchestra и сети магазинов ЕКО МАРКЕТ! Результат этого сбора действительно впечатляет и еще раз показывает, насколько важно бизнесу, публичным лицам и благотворительным фондам объединять свои усилия. Вместе мы можем достигать целей гораздо быстрее и эффективнее и, соответственно, помочь большему количеству людей", - говорит Валерия Татарчук, основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора".

Доноть можно было как на сайте благотворительного фонда, так и на кассах всех магазинов сети магазинов. По проведенному анализу, каждый 16 клиент супермаркетов внес вклад в большое доброе дело.

Все накопленные средства уже переданы в БФ "Твоя опора", команда которого проводит работы по закупке, доставке и установке жизненно важного для больницы оборудования.

Напомним, Каховская ГЭС - крупнейшее водохранилище Украины, которое снабжало водой более 1 млн украинцев. В результате теракта по меньшей мере 150 тонн химикатов и других опасных веществ были смыты потоком воды в Днепр.

Большая часть из них остаются в реке до сих пор, делая воду оттуда опасной для употребления людьми. Херсонская область остро испытывает проблемы с доступом к чистой воде.