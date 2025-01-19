В ГУР оцінили нашумілий фільм про Путіна і пояснили, чому його треба подивитися усім

"Перша ж сцена зі "Смерті Путіна" стилістично нагадала епізод з фільму "Смерть Сталіна", де радянського генсека знаходять мертвим в калюжі власних нечистот. Путін у схожих "декораціях" - обгиджений, кволий і голий", - ділиться враженнями від фільму Юсов.

Однак, додає: "одна справа - сатира про мертвого у прямому сенсі вождя, а інша річ, коли фільм описує досі, на жаль, живого - або ж краще сказати ні живого, ні мертвого, чия політика призвела до катастрофічних наслідків і продовжує становити загрозу для світу".

Цікаво, що в одному з інтерв’ю режисер картини розказав, що агенції у деяких інших країнах відмовились показувати фільм. Це, за словами представника ГУР, "дуже промовиста ознака деструктивного відчуття - страху перед памперсами Путіна".

Допис Юсова (скріншот)

"А фільм якраз показує, що воєнний злочинець з Кремля сам параноїдально переляканий", - пояснює Юсов.

Військовий відзначив роботу авторів фільму, які "гарно попрацювали з документальними джерелами, щоб описати біографію російського диктатора".

Сюжет стрічки викладений нелінійно, а тому глядач ніби почергово зазирає у різні люки путінського бункера. А за ними, коментує Юсов, "царство кривих дзеркал самої матушкі-Росії: з її бісами, пєлєвінщиною, дітовбивством та самопожиранням".

"Окремо звернув би увагу на гумор і сатиру як важливу стилістичну приправу. І це важливо, бо сміх ― один із засобів знищення тиранів. Вони страх як не люблять, коли їм сміються в обличчя. Раджу до перегляду і нагадую: здох той ― сконає і цей", - резюмував розвідник.

Що відомо про фільм "Смерть Путіна"

Польський біографічний фільм режисера Патрика Веги розповідає про Путіна і те, як він став президентом. Сюжет демонструє кривавого диктатора в дитинстві, молодості, дорослому віці. В стрічці також показано, як Путін почав проти України повномасштабну війну.

А в кінці кінокартини можна буде побачити його смерть. І вона, як показано в фільмі, настане у 2026 році. Під час зйомок було використано технологію, яку створила польська студія AIO. Зображення Путіна генерував ШІ, а потім його "наклали" на силует актора.

Фільм "Смерть Путіна" вже вийшов у прокат в Україні, а тому його можна подивитися в кіно.