Гумпроект "Рятуємо життя" направив 35 тисяч пакунків дитячого харчування до перинатальних центрів Одеси

Зазначається, що молочні суміші роздадуть молодим мамам, яким це потрібно. Вмісту пакунка вистачить на місяць годування дитини.

Набори з молочними сумішами для новонароджених були сформовані у розподільчих центрах "Рятуємо життя" у відповідь на запит Одеської міської адміністрації. Машину, завантажену харчуванням для маленьких одеситів, відправили з гуманітарного хабу Центрального ГЗК.

"З початку війни у межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя" допомогу отримали вже понад 300 тисяч українців. 189 компаній з усього світу приєдналися до його реалізації. У розподільчому центрі, розташованому на ЦГЗК, метінвестівці збирають набори гуманітарної допомоги та направляють у різні регіони України. Нині сформували вантаж на Одесу, щоб допомогти дитячим харчуванням родинам із новонародженими дітьми", - розповів генеральний директор Центрального ГЗК групи "Метінвест" Дмитро Шевчик.

Також днями компанія направила 10 мільйонів гривень до Кривого Рогу, де за ці кошти придбали три машини невідкладної допомоги. Всього ж допомога компанії місту сягнула понад 80 млн грн.

Як відомо, за 9 місяців війни компанія "Метінвест" сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 18 млрд грн податків та зборів. Також компанія направила на допомогу українським військовим та мирному населенню понад 2,1 млрд грн, і ця цифра щодня зростає.

Так, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", підприємства Ахметова передають на фронт понад 150 тис. засобів захисту.

Крім того, українські бійці отримали вже майже 30 спеціальних модульних укриттів, 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, тисячі рацій та сучасних дронів, 700 авто та півмільйона літрів пального.