Гумпроект "Спасаем жизнь" направил 35 тысяч пакетов детского питания в перинатальные центры Одессы

Отмечается, что молочные смеси раздадут молодым мамам, которым это необходимо. Содержимого пакета хватит на месяц кормления ребенка.

Наборы с молочными смесями для новорожденных были сформированы в распределительных центрах "Спасаем жизнь" в ответ на запрос Одесской городской администрации. Машину, загруженную питанием для маленьких одесситов, отправили из гуманитарного хаба Центрального ГОКа.

"С начала войны в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 300 тысяч украинцев. 189 компаний со всего мира присоединились к его реализации. В распределительном центре, расположенном на ЦГОКе, метинвестовцы собирают наборы гуманитарной помощи и направляются в разные регионы Украины". В настоящее время сформировали груз в Одессу, чтобы помочь детским питанием семьям с новорожденными детьми", - рассказал генеральный директор Центрального ГОКа группы "Метинвест" Дмитрий Шевчик.

Также на днях компания направила 10 миллионов гривен в Кривой Рог, где за эти средства приобрели три машины неотложной помощи. Всего же помощь компании городу достигла более 80 млн. грн.

Как известно, за 9 месяцев войны компания "Метинвест" уплатила в бюджеты всех уровней более 18 млрд грн налогов и сборов. Также компания направила на помощь украинским военным и мирному населению более 2,1 млрд. грн., и эта цифра ежедневно растет.

Так, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", предприятия Ахметова передают на фронт более 150 тыс. средств защиты.

Кроме того, украинские бойцы получили почти 30 специальных модульных укрытий, 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, тысячи раций и современных дронов, 700 авто и полмиллиона литров горючего.