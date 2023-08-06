UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова продовжують отримувати мешканці прифронтової Дружківки

Гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова продовжують отримувати мешканці прифронтової Дружківки (фото:прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Дружківці Донецької області триває видача продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова. Нещодавно до регіону надійшло близько 4,5 тисяч наборів із продуктами першої необхідності від фонду, і переважна більшість із них призначена для жителів Дружківської громади.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Першочергово допомогу отримують люди з інвалідністю, малозабезпечені сім‘ї, родини з дітьми та інші незахищені категорії населення. Продовольчі набори Фонд надсилає сюди не вперше і не востаннє. Щоразу люди зізнаються, що очікують на цю підтримку, адже вона значно полегшує життя.  

Кожний продуктовий набір містить цукор, сіль, борошно, крупу, макаронні вироби, печиво, консервована квасоля, тушковане м‘ясо і паштет і соняшникова олія.  

З початку повномасштабної війни Фонд передав понад 263 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога