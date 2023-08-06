Гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова продовжують отримувати мешканці прифронтової Дружківки

Першочергово допомогу отримують люди з інвалідністю, малозабезпечені сім‘ї, родини з дітьми та інші незахищені категорії населення. Продовольчі набори Фонд надсилає сюди не вперше і не востаннє. Щоразу люди зізнаються, що очікують на цю підтримку, адже вона значно полегшує життя.

Кожний продуктовий набір містить цукор, сіль, борошно, крупу, макаронні вироби, печиво, консервована квасоля, тушковане м‘ясо і паштет і соняшникова олія.

З початку повномасштабної війни Фонд передав понад 263 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.