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Гуманитарную помощь от Фонда Ахметова продолжают получать жители прифронтовой Дружковки

Гуманитарную помощь от Фонда Ахметова продолжают получать жители прифронтовой Дружковки (фото:пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Дружковке Донецкой области идет выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Недавно в регион поступило около 4,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости от фонда, и подавляющее большинство из них предназначено для жителей Дружковской общины.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В первую очередь помощь получают люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, семьи с детьми и другие незащищенные категории населения. Продовольственные наборы Фонд присылает сюда не в первый и не последний раз. Каждый раз люди признаются, что ожидают эту поддержку, ведь она значительно облегчает жизнь.

Каждый продуктовый набор содержит сахар, соль, муку, крупу, макаронные изделия, печенье, консервированную фасоль, тушеное мясо и паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 263 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

 

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Гуманитарная помощь