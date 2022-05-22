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Гуманитарная помощь Ахметова охватила 2,5 млн украинцев

Фото: гуманитарная помощь Ахметова охватила 2,5 млн украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Война изменила жизнь всех украинцев, но особенно в трудном положении оказались пожилые люди и все, кто составляет категорию "уязвимых" слоев населения.

Помогает пожилым людям не только государство, но и крупные компании, благотворительные фонды.

Так, с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев.

Более 1 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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Гуманитарная помощь