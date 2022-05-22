Гуманітарна допомога Ахметова охопила 2,5 млн українців

Війна змінила життя усіх українців, але особливо у скрутному становищі опинилися літні люди і всі, хто складає категорію "вразливих" верств населення.
Допомагає літнім людям не лише держава, а й великі компанії, благодійні фонди.
Так, з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців.
Понад 1 мільйону з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.