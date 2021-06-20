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"Гулянка" в центре Киева закончилась стрельбой и поножовщиной: видео и детали ЧП

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Киев, Воскресенье 20 июня 2021 08:43
"Гулянка" в центре Киева закончилась стрельбой и поножовщиной: видео и детали ЧП Коллаж РБК-Украина: "Гулянка" в центре Киева закончилась стрельбой и поножовщиной
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Подоле между гуляющими компаниями возник конфликт, который быстро перерос в серьезные разборки со стрельбой и поножовщиной.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Как стало известно, инцидент случился в ночь на 20 июня на Контрактовой площади.

Свидетели рассказывают, что на Подоле отдыхало несколько компаний, между которыми внезапно случился сначала словесный конфликт. Затем послышались выстрелы, и в ход пошел нож.

В итоге один парень получил ножевое ранение. Окровавленный он побежал в ближайшее заведение, где ему оказали первую медицинскую помощь. А остальные участники конфликта скрылись.

На место прибыла "скорая" и полиция, которой предстоит выяснить детали происшествия.

Видео: В Киеве на Подоле случилась драка с поножовщиной (Киев Оперативный)

Пользователи сети в комментариях пишут, что в этом месте конфликты происходят уж слишком часто, а также сетуют на длинные выходные.

"На Контрактовой, считаю, должны быть какие-то дежурные полицейские постоянно! Постоянные алкоголики возле Сильпо это слишком", - считает один из подписчиков.

"Супер, а это только первый выходной. Еще два впереди", - добавил еще один юзер.

Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой. На месте разбирались полиция и скорая.

Также сообщалось, что курьер Glovo на мопеде устроил драку с водителем прямо посреди дороги в Киеве.

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Киев драка
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